Еще одна упущенная возможность — МИД РФ о продлении санкций ЕС

Евросоюз вновь отказался от возможности переосмыслить внешнеполитические подходы к отношениям с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Захарова напомнила, что на саммите 28-29 июня в Брюсселе лидеры объединения объявили о решение продлить антироссийские санкции. В четверг, 5 июля, Совет Европы поддержал это решение и продлил ограничения против РФ до 31 января следующего года. Санкции вступят в силу 9 июля после публикации в Официальном журнале ЕС.

Внешнеполитическое ведомство РФ воспринимает решение Евросоюза как еще одну упущенную европейцами возможность пересмотреть свои отношения с Россией. Москва сожалеет, что Европа в очередной раз не смогла признать, что данную модель отношений ей навязали извне.