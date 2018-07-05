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 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского
Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

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17:11   5 Июля 2018
Весь мир

Еще одна упущенная возможность — МИД РФ о продлении санкций ЕС

Еще одна упущенная возможность — МИД РФ о продлении санкций ЕС

Евросоюз вновь отказался от возможности переосмыслить внешнеполитические подходы к отношениям с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Захарова напомнила, что на саммите 28-29 июня в Брюсселе лидеры объединения объявили о решение продлить антироссийские санкции. В четверг, 5 июля, Совет Европы поддержал это решение и продлил ограничения против РФ до 31 января следующего года. Санкции вступят в силу 9 июля после публикации в Официальном журнале ЕС.

Внешнеполитическое ведомство РФ воспринимает решение Евросоюза как еще одну упущенную европейцами возможность пересмотреть свои отношения с Россией. Москва сожалеет, что Европа в очередной раз не смогла признать, что данную модель отношений ей навязали извне.

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Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #ес #санкции #мид #политика #весь мир
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