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17:01   5 Июля 2018
Россия

Командующий: Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году

Командующий: Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на новые ракетные комплексы будет завершено на рубеже 2027-2028 годов, а на новую технику – к 2030 году.

Об этом в четверг на учебно-методическом сборе Ракетных войск, который проходит с 3 по 5 июля, журналистам рассказал генерал-полковник Сергей Каракаев – командующий РВСН.

«РВСН до 2027 года, и по отдельным моментам до 2030 года, будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов», - заявил он, в частности.

Также Каракаев отметил, что войска в рамках государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа постоянно получают новейшие образцы вооружения и техники. Учебно-методические сборы РВСН, по словам командующего,  проводятся по новой методике, в ходе сборов демонстрируются элементы новых боевых ракетных-комплексов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #безопасность #армия #командующий #общество #перевооружение #рвсн #ракетные войска стратегического назначения #новые ракетные комплексы
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