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18:19   5 Июля 2018
Россия

Депутат с женой с горели в BMW под Сызранью в результате страшного ДТП

Депутат с женой с горели в BMW под Сызранью в результате страшного ДТП

На федеральной трассе М-5 «Урал» в четверг утром произошло столкновение легкового автомобиля марки BMW и грузовика Isuzu, в результате которого в иномарке погибли два человека.

Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо», отмечая, что погибшими оказались  депутат городского совета Балакова Андрей Володихин и его супруга – Татьяна. Их машина загорелась после столкновения с грузовиком, позже, как отмечается, огонь перекинулся и на вторую машину.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил Глава Балаковского района Александр Соловьев.

«Только что сообщили эту печальную новость. Молодой депутат, очень активный. Очень жаль терять таких людей», - заявил Соловьев, отметив, что Володихин собирался баллотироваться в собрание на следующих выборах.

Также сообщается, что по факту произошедшего проводится расследования. На месте аварии работают представители правоохранительных органов.

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Автор: Александр Люблинский
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