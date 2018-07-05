Депутат с женой с горели в BMW под Сызранью в результате страшного ДТП

На федеральной трассе М-5 «Урал» в четверг утром произошло столкновение легкового автомобиля марки BMW и грузовика Isuzu, в результате которого в иномарке погибли два человека.

Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо», отмечая, что погибшими оказались депутат городского совета Балакова Андрей Володихин и его супруга – Татьяна. Их машина загорелась после столкновения с грузовиком, позже, как отмечается, огонь перекинулся и на вторую машину.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил Глава Балаковского района Александр Соловьев.

«Только что сообщили эту печальную новость. Молодой депутат, очень активный. Очень жаль терять таких людей», - заявил Соловьев, отметив, что Володихин собирался баллотироваться в собрание на следующих выборах.

Также сообщается, что по факту произошедшего проводится расследования. На месте аварии работают представители правоохранительных органов.