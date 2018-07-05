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 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
16:54   5 Июля 2018
Россия

Совбез РФ предложил комплекс новых мер борьбы с незаконным оборотом оружия

Совбез РФ предложил комплекс новых мер борьбы с незаконным оборотом оружия

Речь идет о дополнительных правовых и организационных мерах, которые повысят эффективность борьбы с незаконным оборотом оружия, уточнили в пресс-службе СБ РФ.

В четверг, 5 июля, межведомственная комиссия Совета Безопасности России по общественной безопасности провела заседание, в ходе которого обсудила вопрос эффективности существующих мер по противодействию незаконному производству, хранению, торговле, транспортировке и использованию оружия. В результате обсуждения члены комиссии разработали комплекс дополнительных мер борьбы с этими нарушениями.

Кроме того, СБ РФ рассмотрел проблему поиска утраченного оружия, а также отслеживания финансовых операций по легализации денег, полученных от продажи оружия.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #оружие #общество #сб рф
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