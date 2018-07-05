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16:43   5 Июля 2018
Весь мир

Захарова: Мэй надо переживать не за болельщиков на ЧМ, а за подданных в свей стране

Захарова: Мэй надо переживать не за болельщиков на ЧМ, а за подданных в свей стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британскому премьер-министру Терезе Мэй не переживать о безопасности футбольных болельщиков, находящихся сейчас в России, а подумать о безопасности подданных в Великобритании.

Об этом Мария Захарова заявила в четверг в ходе регулярного брифинга внешнеполитического ведомства. В частности, она заявила, что сейчас уже, несмотря на всю грязь, которую лили на Россию, трудно придумывать какие-то небылицы, ведь все всё видят своими глазами. При этом она отметила, что антироссийская компания в мире не стихает.

 «Отметилась премьер-министр Великобритании: она озвучила свои переживания за безопасность английских болельщиков в России. Лучше бы безопасностью подданных Великобритании в своей стране думала», - рассказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова: Мэй надо переживать не за болельщиков на ЧМ, а за подданных в свей стране

Также Захарова добавила, что в России с футбольными болельщиками все хорошо, и британский премьер, если захочет, может сама приехать – посмотреть.

 

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Автор: Александр Люблинский
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