МИД РФ призывает Лондон вместе работать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери

Российская сторона призывает правоохранительные органы Великобритании начать контактировать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи со случившимся в Эймсбери. Он также счел тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании.

По информации Скотланд-Ярда, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, проживавшие вместе, были найдены без сознания в своем доме в британском городе Эймсбери. Вскоре их доставили в больницу соседнего города Солсбери. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как рассказал в среду на брифинге глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четырьмя месяцами ранее.