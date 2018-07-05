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 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
16:54   5 Июля 2018
Политика

МИД РФ призывает Лондон вместе работать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери

МИД РФ призывает Лондон вместе работать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери

Российская сторона призывает правоохранительные органы Великобритании начать контактировать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи со случившимся в Эймсбери. Он также счел тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании.

По информации Скотланд-Ярда, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, проживавшие вместе, были найдены без сознания в своем доме в британском городе Эймсбери. Вскоре их доставили в больницу соседнего города Солсбери. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как рассказал в среду на брифинге глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четырьмя месяцами ранее.

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Автор: Алла Ларионова
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