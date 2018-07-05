Забираем дарование: россияне поддержали украинского вратаря, которого выгнали из команды за фото с символикой РФ

Украинский футбольный клуб «Карпаты», базирующийся во Львове, расторг контракт с 18-летним вратарем Михаилом Готрой, который поддержал российскую сборную во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фан-клуб львовской команды сообщил, что голкипер «зелено-белых» опубликовал несколько фотографий с символикой сборной РФ и хештегом #усынадежды в истории Instagram после победы России над Испанией. Руководство «Карпат» выгнало вратаря из клуба за «аморальное поведение».

Голкипера юношеской футбольной команды «Карпаты» Михаила Готру выгнали из клуба за публикацию в соцсети фотографий с символикой России и хештегом «Усы надежды Почему-то даже не удивлен. Львов верен своей русофобии и демонстрирует ее во всем — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 5, 2018

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Украина неоднократно призывала бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проходит в 11 российских городах. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту не транслировать на Украине матчи ЧМ-2018. Международная федерация футбола призывала украинских политиков не вмешиваться в футбольные дела.

Так почти вся Украина за Россию болела! Всем рот не заткнут! — Наталия (@natulethka) 5 июля 2018 г.

Выгнали за усы, я бы даже сказал — собачка в одеялке (@v_s_demin) 5 июля 2018 г.

Злость и зависть только и всего! — григорий (@FqddN3v4ia1Nvaz) 5 июля 2018 г.

Следят друг за другом в самой демократической стране мира — Эллен (@ktotakayaElis) 5 июля 2018 г.

Северная Корея похоже отдыхает — Lidia (@sokrovije) 5 июля 2018 г.

Готра - мужик! Менеджмент клуба - недалёкого ума персоны. Зачем футбол "политизировать"? — Vladimir Latushkin (@MahatawaOngo) 5 июля 2018 г.

Россияне поддержали украинского голкипера юношеской команды «Карпат» и пригласили в РФ. Украинская сборная не преодолела квалификацию, поэтому не участвует в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Ну так пусть попробует начать карьеру в ФК России. — Йода Йоши (@YodaYohji) 5 июля 2018 г.

пацана забрать — G (@wolfgen) 5 июля 2018 г.

Пригласить Михаила Готру играть в России в ведущий клуб. Думаю, будет очень хорошо. #УсыНадежды — Ekaterína Shikhóva ???????? (@kate_shikhova) 5 июля 2018 г.

В России всегда рады талантам. — Михаил???????? (@jviuxa) 5 июля 2018 г.

России нужны молодые отважные голкиперы. Парня в РФПЛ!!! — Serov Serj (@SerovSerj) 5 июля 2018 г.

В воскресенье, 1 июля, сборная РФ по пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Серия завершилась со счетом 4:3. Следующий матч отечественной сборной состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Россияне встретятся с хорватами, которые переиграли датчан в серии пенальти. Матч начнется в девять вечера по московскому времени.