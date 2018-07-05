Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского
Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

 Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино

Учебный центр дополнительного образования появится в московском Марьино
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского
Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
17:27   5 Июля 2018
Медиа

Забираем дарование: россияне поддержали украинского вратаря, которого выгнали из команды за фото с символикой РФ

Забираем дарование: россияне поддержали украинского вратаря, которого выгнали из команды за фото с символикой РФ

Украинский футбольный клуб «Карпаты», базирующийся во Львове, расторг контракт с 18-летним вратарем Михаилом Готрой, который поддержал российскую сборную во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фан-клуб львовской команды сообщил, что голкипер «зелено-белых» опубликовал несколько фотографий с символикой сборной РФ и хештегом #усынадежды в истории Instagram после победы России над Испанией. Руководство «Карпат» выгнало вратаря из клуба за «аморальное поведение».

 

Забираем дарование: россияне поддержали украинского вратаря, которого выгнали из команды за фото с символикой РФ

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Украина неоднократно призывала бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проходит в 11 российских городах. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту не транслировать на Украине матчи ЧМ-2018. Международная федерация футбола призывала украинских политиков не вмешиваться в футбольные дела.

 

 

 

 

 

 

Россияне поддержали украинского голкипера юношеской команды «Карпат» и пригласили в РФ. Украинская сборная не преодолела квалификацию, поэтому не участвует в чемпионате мира по футболу 2018 года. 

 

 

 

 

 

В воскресенье, 1 июля, сборная РФ по пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Серия завершилась со счетом 4:3. Следующий матч отечественной сборной состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Россияне встретятся с хорватами, которые переиграли датчан в серии пенальти. Матч начнется в девять вечера по московскому времени.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #футбол #чм #чм2018
Самое читаемое
Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме