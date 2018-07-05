Забираем дарование: россияне поддержали украинского вратаря, которого выгнали из команды за фото с символикой РФ
Украинский футбольный клуб «Карпаты», базирующийся во Львове, расторг контракт с 18-летним вратарем Михаилом Готрой, который поддержал российскую сборную во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
Фан-клуб львовской команды сообщил, что голкипер «зелено-белых» опубликовал несколько фотографий с символикой сборной РФ и хештегом #усынадежды в истории Instagram после победы России над Испанией. Руководство «Карпат» выгнало вратаря из клуба за «аморальное поведение».
Голкипера юношеской футбольной команды «Карпаты» Михаила Готру выгнали из клуба за публикацию в соцсети фотографий с символикой России и хештегом «Усы надежды Почему-то даже не удивлен. Львов верен своей русофобии и демонстрирует ее во всем— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 5, 2018
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Украина неоднократно призывала бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проходит в 11 российских городах. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту не транслировать на Украине матчи ЧМ-2018. Международная федерация футбола призывала украинских политиков не вмешиваться в футбольные дела.
Так почти вся Украина за Россию болела! Всем рот не заткнут!— Наталия (@natulethka) 5 июля 2018 г.
Выгнали за усы, я бы даже сказал— собачка в одеялке (@v_s_demin) 5 июля 2018 г.
Злость и зависть только и всего!— григорий (@FqddN3v4ia1Nvaz) 5 июля 2018 г.
Следят друг за другом в самой демократической стране мира— Эллен (@ktotakayaElis) 5 июля 2018 г.
Северная Корея похоже отдыхает— Lidia (@sokrovije) 5 июля 2018 г.
Готра - мужик! Менеджмент клуба - недалёкого ума персоны. Зачем футбол "политизировать"?— Vladimir Latushkin (@MahatawaOngo) 5 июля 2018 г.
Россияне поддержали украинского голкипера юношеской команды «Карпат» и пригласили в РФ. Украинская сборная не преодолела квалификацию, поэтому не участвует в чемпионате мира по футболу 2018 года.
Ну так пусть попробует начать карьеру в ФК России.— Йода Йоши (@YodaYohji) 5 июля 2018 г.
пацана забрать— G (@wolfgen) 5 июля 2018 г.
Пригласить Михаила Готру играть в России в ведущий клуб. Думаю, будет очень хорошо. #УсыНадежды— Ekaterína Shikhóva ???????? (@kate_shikhova) 5 июля 2018 г.
В России всегда рады талантам.— Михаил???????? (@jviuxa) 5 июля 2018 г.
России нужны молодые отважные голкиперы. Парня в РФПЛ!!!— Serov Serj (@SerovSerj) 5 июля 2018 г.
В воскресенье, 1 июля, сборная РФ по пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Серия завершилась со счетом 4:3. Следующий матч отечественной сборной состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Россияне встретятся с хорватами, которые переиграли датчан в серии пенальти. Матч начнется в девять вечера по московскому времени.
Друзья! Сегодня вместе с вами мы одержали невероятную победу над Испанией! Мы - в четвертьфинале! Это здорово, но мы верим, что это не предел! Будем двигаться дальше! А вас мы просим продолжать верить в команду и дарить нам свои эмоции! Мы вас очень любим!❤️#вместемыкоманда pic.twitter.com/8UFIvwqyaM— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018