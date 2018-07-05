МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

Украина должна немедленно освободить руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи и снять с него все лживые обвинения, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее слова передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

#Захарова: Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений — МИД России ???????? (@MID_RF) July 5, 2018

Вышинского задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая после обысков в офисе новостного портала «РИА Новости Украина». Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Спустя два дня Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Вслед за этим МИД России направил Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг, 5 июля, в Киеве заявили, что готовы освободить Вышинского, если Москва в ответ освободит заключенного украинца.