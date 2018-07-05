Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

В украинском футбольном клубе «Карпаты», который базируется во Львове, расторгли контракт с 18-летним вратарем Михаилом Готрой, который поддержал сборную России в ходе чемпионата мира-2018.

Об этом на своем сайте сообщает фан-клуб команды. Отмечается, что вратарь «Карпат» 1 июля перед игрой 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании опубликовал в своем аккаунте Instagram фото с усами, подписав его хэштегом #усынадежды. После того, как сборная России впервые в своей истории вышла в ¼ финала ЧМ, отправив домой испанскую команду, молодой человек разместил на своей странице ликующее видео за подписью «Дааааа, браво».

Отмечается, что именно после этого ФК «Карпаты» в односторонне порядке разорвал контракт с голкипером. При этом на сайте клуба информации об этом пока нет.

Напомним: ранее на Украине не только призывали бойкотировать проходящий в России мундиаль, но и пытались запретить местным телеканалам транслировать матчи мирового первенства, которые проходят на 12 стадионах в 11 российских городах. Однако депутаты Рады в ходе голосования отказались включить этот вопрос в повестку дня.