Британия может принять новые меры против РФ после отравления в Эймсбери

Глава британского МВД Саджид Джавид заявил, что пока полиция сосредоточена на расследовании, но по мере появления новых данных решит, какие меры принять.

Накануне полиция Великобритании сообщила о новом случае отравления. В соседнем с Солсбери городе Эймсбери два человека попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом. Они находятся в критическом состоянии. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу уверяет, что пострадавших мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Тогда Лондон обвинил в причастности к нападению Москву. Якобы на территории России разрабатывалось нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей. РФ категорически отрицает это.

Комментируя новый инцидент с отравлением в Британии, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень обеспокоила новость. Москва сожалеет о новом нападении и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.