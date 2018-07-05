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16:14   5 Июля 2018
Весь мир

Британия может принять новые меры против РФ после отравления в Эймсбери

Британия может принять новые меры против РФ после отравления в Эймсбери

Глава британского МВД Саджид Джавид заявил, что пока полиция сосредоточена на расследовании, но по мере появления новых данных решит, какие меры принять.

Накануне полиция Великобритании сообщила о новом случае отравления. В соседнем с Солсбери городе Эймсбери два человека попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом. Они находятся в критическом состоянии. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу уверяет, что пострадавших мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Тогда Лондон обвинил в причастности к нападению Москву. Якобы на территории России разрабатывалось нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей. РФ категорически отрицает это.

Комментируя новый инцидент с отравлением в Британии, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень обеспокоила новость. Москва сожалеет о новом нападении и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Автор: Юлия Халус
#россия #британия #политика #отравление #весь мир #эймсбери
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