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 Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
16:21   5 Июля 2018
Весь мир

Власти Туниса неспособны защитить туристов от угрозы терроризма, считает эксперт

Власти Туниса неспособны защитить туристов от угрозы терроризма, считает эксперт

Страны Африки являются наиболее востребованным убежищем для террористов, бежавших с Ближнего Востока. Большему риску подвергаются те страны, где недавно отгремели революции.

Ливия является именной той страной, где после революций по-прежнему нестабильна, отмечает «iReactor». Страна находится в плачевном состоянии, представляя из себя обитель террористов и боевиков. Государства, которые граничат с Ливией, сейчас находятся под угрозой. В первую очередь это касается Туниса более всего подверженного риску терактов, так как является одним из популярнейших туристических направлений.

В 2015 году на тунисском курорте Сусс уже был совершен крупный теракт, в результате которого погибли 37 человек. Тогда злоумышленник проник на закрытый пляж со стороны моря и открыл огонь по отдыхающим.

По сей день в стране действует режим ЧС. Однако власти страны и консульства Туниса утверждают, что на на местных курортах безопасно и туристам здесь ничего не угрожает.

Власти Туниса неспособны защитить туристов от угрозы терроризма, считает эксперт

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков поделился мнением с изданием относительно сложившейся в стране ситуации.

По его словам, за смену режима во время «арабской весны» Тунис заплатил большую цену. С тех пор в стране наблюдается рост террористической активности. Как считает эксперт, долго так продолжаться не может. Слабость властей, вероятнее всего, приведет к тому, что боевики, уже осевшие в соседней Ливии, решать организовать ячейку и в Тунисе.

«Страна до сих пор опасна для посещения», — подчеркнул Простаков.

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Автор: Алла Ларионова
#терроризм #политика #туризм #общество #тунис
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