Власти Туниса неспособны защитить туристов от угрозы терроризма, считает эксперт

Страны Африки являются наиболее востребованным убежищем для террористов, бежавших с Ближнего Востока. Большему риску подвергаются те страны, где недавно отгремели революции.

Ливия является именной той страной, где после революций по-прежнему нестабильна, отмечает «iReactor». Страна находится в плачевном состоянии, представляя из себя обитель террористов и боевиков. Государства, которые граничат с Ливией, сейчас находятся под угрозой. В первую очередь это касается Туниса более всего подверженного риску терактов, так как является одним из популярнейших туристических направлений.

В 2015 году на тунисском курорте Сусс уже был совершен крупный теракт, в результате которого погибли 37 человек. Тогда злоумышленник проник на закрытый пляж со стороны моря и открыл огонь по отдыхающим.

По сей день в стране действует режим ЧС. Однако власти страны и консульства Туниса утверждают, что на на местных курортах безопасно и туристам здесь ничего не угрожает.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков поделился мнением с изданием относительно сложившейся в стране ситуации.

По его словам, за смену режима во время «арабской весны» Тунис заплатил большую цену. С тех пор в стране наблюдается рост террористической активности. Как считает эксперт, долго так продолжаться не может. Слабость властей, вероятнее всего, приведет к тому, что боевики, уже осевшие в соседней Ливии, решать организовать ячейку и в Тунисе.