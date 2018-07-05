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16:05   5 Июля 2018
Россия

Володин: Данные о депутатских пенсиях опубликовали, чтобы прекратить слухи на эту тему

Володин: Данные о депутатских пенсиях опубликовали, чтобы прекратить слухи на эту тему

Государственная дума обнародовала информацию о пенсиях депутатов для того, чтобы предотвратить спекуляции различных информационных ресурсов на эту тему.

Об этом в четверг завершая пленарное заседание заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тысяч рублей», - объяснил Володин, в частности.

Напомним: ранее Государственная Дума сообщила, что депутатская доплата к пенсии по старости или инвалидности рассчитывается при  помощи такого понятия, как «денежное вознаграждение». В этом году денежное вознаграждение составило 84 тысячи 774 рубля.

При этом сообщалось, что граждане, проработавшие депутатами менее пяти лет не получают никакой доплаты к пенсии, граждане, проработавшие депутатами от пяти до десяти лет получат доплату в размере 55% от «денежного вознаграждения», то есть не менее 46 тысяч рублей, а проработавшие депутатами более десяти лет – доплату в размере 75% от «денежного вознаграждения», то есть не менее 63 тысяч рублей.

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Автор: Александр Люблинский
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