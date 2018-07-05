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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
16:12   5 Июля 2018
Россия

Африканские страны надеются на помощь РФ в сфере безопасности — эксперт

Африканские страны надеются на помощь РФ в сфере безопасности — эксперт

Россия — надежное государство, которому доверяют лидеры африканских стран, последние надеются на помощь Москвы в сфере безопасности, считает доктор политических наук Андрей Кошкин.

По его словам, 49 стран-членов Африканского союза подписали соглашения о континентальной свободной торговле. Подобный формат поддержит африканские страны, нуждающиеся в значительных инвестициях, позволит обменяться мнениями, укрепить безопасность и торговлю.

«Африканские страны перенимают международный опыт», — отметил политолог.

Африканские страны надеются на помощь РФ в сфере безопасности — эксперт

Кошкин объяснил, что африканский формат столкнется с определенными трудностями, связанными с борьбой за инвестиции, но помощь российской стороны смягчит возможные кризисы. Внешние игроки попытаются повлиять на Африканский союз, передает Федеральное агентство новостей.

«В этом заинтересованы, например, Соединенные Штаты», — считает Кошкин.

Эксперт добавил, что Москва приветствует объединения, помогающие африканским странам «себя осмыслить и осознать». Африканскому союзу нужно активно взаимодействовать с внешними центрами силы, заключил Кошкин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кошкин #общество #африканский союз
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