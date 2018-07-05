Граффити с Акинфеевым появилось в одном из подъездов Химок

Управляющая компания «ДЕЗ ЖКУ» решила запечатлеть памятный момент чемпионата мира по футбола для сборной РФ, когда вратарь Игорь Акинфеев буквально спас ворота команды во время серии пенальти в матче с испанцами.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Воплотить идею предложили известному художнику Дмитрию Брагину. Его работы украшают Музей иллюзий в Лос-Анджелесе, а также улицы в Южной и Северной Америке. Теперь граффити с изображением Акинфеева будет красоваться в одном из подъездов Химок. Таким образом управляющая компания решила завершить ремонтную программу «Мой подъезд».

Глава «ДЕЗ ЖКУ» Руслан Гаевский поделился, что компания старается сделать каждый подъезд уникальным. При ремонте привлекаются художники и дизайнеры.

Напомним, сейв вратаря сборной России позволил команде попасть в четвертьфинал мирового первенство. В воскресенье ей предстоит встретится с командой Хорватии.