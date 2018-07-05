Почему Крым сегодня наполовину пуст

Туризм в Крыму убивает жадность на местах. И пока ее не преодолеть, успешным крымский туристический бизнес не будет.

Пошла вторая неделя пребывания в Крыму. Времени прошло достаточно, чтобы отдохнуть с дороги, осмотреться и сделать первые выводы. В сети стало уже неким модным трендом спорить по поводу того, много ли в Крыму туристов. В 2015-16 годах это стало соревнованием украинских и российских «патриотов». Сегодня все поостыло. Спорить о том лучше стали жить крымчане с уходом в Россию или хуже, на фоне проблем Украины уже бессмысленно. Но имен, когда спал накал страстей, Крым начал терять своего отдыхающего. И этому есть несколько причин. Конечно, главными из них являются открытие Турции, Египта и чемпионат мира по футболу. Но есть и еще одна причина падения туристического потока в Крым. Неадекватные цены на полуострове.

Что убивает туризм в Крыму

Как сегодня могут россияне добраться до Крыма? Основных вариантов ровно два, либо самолетом, либо автомобилем через мост. Автомобилем, конечно,предпочтительнее. Дорога на четверых выйдет от Москвы не более 4 000 – 5 000 рублей с человека. Причем количество взятых с собой на отдых вещей ограничено только размерами вашего багажника. Да лишние сутки в дороге, это трудно, но если лишних денег нет, то несколько сотен сэкономленных долларов станут достойной компенсацией за «дорожные страдания». Да, авиабилеты в Крым в нынешнем сезоне кусаются. Сейчас самый дешевый билет из Москвы стоит 7-8 тысяч, плюс надо накинуть еще 2-3 тысячи на лишний багаж и доезды. А это уже 10 000 рублей с человека в оба края. Самый простой отдых на полуострове с питанием и развлечениями (без фанатизма), это еще минимум 700-800 рублей с человека в сутки. Итого «тур» на две недели обойдется с авиаперелетом в 20-22 тысячи рублей с человека. Если ехать автомобилем, то 15-17 тысяч. И это по скромному, со стоянием возле плиты. Турция же стоит однозначно дешевле и в совершенно другом «комфорте»…

Кого-то еще удивляет, почему в 2018 году авиакомпании на четверть сократили количество авиарейсков в Крым? Да и те сегодня не под завязку летают. Билеты, даже самые «дешевые» можно купить в самый канун вылета, чего не наблюдалось еще в прошлом году. Кстати, автомобиль пригодится и в самом Крыму. Стоимость экскурсий меня продолжает удивлять.

Казалось бы, четыре года уже прошло, и пора сообразить, что космическими ценами можно отбить не только желание ехать на экскурсию, но и в сам Крым. Например, тур в крымские пещеры (с посещением всего одной из них) стоит 2 400 рублей со взрослого, при стоимости самого билета максимум 700 рублей. 1700 рублей берут за «подвоз». А везти надо всего 60-70 км. Вы извините, но это отсутствие совести. Микроавтобус съест максимум 40 литров топлива. Это грубо 2 000 рублей. Берет он 16 человек. Пусть продавец билетов имеет свои 10%. Берите вы с человека 1500 рублей и все будут счастливы. Но нет, четвертый год одно и то же. И так везде. Если машина «в руках», любые крымские экскурсии станут вам намного доступнее и дешевле. А такого быть на нормальном курорте не должно.

И последнее. Цены на продукты. Можно много говорить о том, что доставка продуктов в Крым дорогая и это сказывается на ценах. Скажу только один факт, о котором я узнал от местных. Жители Керчи с открытием моста начали массово ездить в Краснодарский край закупать продукты. И если это выгодно в рамках одной семьи, то потенциал снижения внутренних цен на полуострове однозначно есть, кто бы не говорил обратного.

А украинцы в Крым поехали

Итак, российский отдыхающий в Крым не особо поехал. Зато в большом количестве здесь в нынешнем сезоне появился турист из Украины. Да, реально на глаз машин с украинскими номерами здесь по сравнению с позапрошлым годом очень много. И если в августе-сентябре 2016 года, машин с такими номерами в поселке Малореченское можно было пересчитать по пальцам одной руки (да, ходил и считал, благо поселок небольшой), то пройдя на днях по главным улицам, у меня пальцев на руках не хватило. В основном, это восток Украины, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Донецк.

Есть машины и с номерами ДНР и ЛНР. Почему украинцы поехали в Крым? Причин несколько. Во-первых, он близко. Для большинства жителей Украины дорога в Крым обойдется в максимум в 2000 рублей с человека (а для большей части и того меньше). А это сразу же переводит отдых в Крыму в совершенно другую ценовую категорию. Во-вторых, украинские чиновники решили лишать субсидий тех украинцев, которые выезжали за рубеж, о чем уже пишет украинская пресса. И многие просто не хотят рисковать. Для официального Киева, Крым это Украина, а значит, это правило на отдыхающих в Крыму не распространяется.

В-третьих, сейчас украинские курорты «зажрались» точно также, как и крымские. Но если в Крыму до сих пор масса чистых пляжей и отличный климат, то Черноморское и Азовское побережье Украины превратилось в настоящую помойку. Особенно это заметно в последнюю неделю, когда по побережью прошел шторм. И люди, которые не слушают киевскую пропаганду, предпочитают ехать в Крым, а не в Скадовск или Геническ. Ну и в-четвертых, многие жители Украины просто соскучились за Крымом и хотят своими глазами все там посмотреть. Но есть в Крыму еще один вид отдыхающих... Внутренний туризм Оказывается, в Крыму он очень популярен. Никогда не думал, что крымчане тоже очень любят проводить свои отпуска «на море». Живя практически на море, жители «захребетья», то есть симферопольцы и жители городков степного и предгорного Крыма, крайне редко на этом море бывают.

И когда наступает пора отпусков (или длинные выходные), они с удовольствием заселяют недорогие приморские поселки полуострова и наслаждаются отдыхом, практически задаром. Да, именно так. Как люди практичные и знающие местные реалии, они предпочитают отдыхать в периоды, когда все в Крыму уже есть, хорошая погода, солнце, теплая морская вода, а «понаехавших» еще очень мало. Именно июнь для этого самое подходящее время. Именно в эти дни хозяева, сдающие комнаты внаем в «не раскрученных» точках Крыма, крайне сговорчивы. А с учетом отсутствия необходимости заранее планировать свой отдых и расходов на перелеты и доезды, за степных крымчан можно только порадоваться. Полторы-две тысячи рублей в сутки для семьи из трех-четырех человек, для этого времени года, это скорее правило здесь, чем исключение. Именно потому на побережье в июне огромная масса машин с крымскими номерами. Люди приезжают недорого отдохнуть и с каждым годом подобный вид туризма становится все более массовым.

Иногда в одном дворе или возле него таких машин можно увидеть сразу две-три, а то и четыре. И не только в июне. Сейчас их также достаточно много. Итак, пора подводить итоги. Крым, после первых нескольких лет не совсем рыночных трансформаций начинает искать себя. Возможности роста привлекательности отдыха на полуострове однозначно есть. Когда будет достроена железная дорога и те же москвичи смогут за 17 часов добираться «до моря», это заметно увеличит поток отдыхающих. Но он будет еще большим, когда сами крымчане поймут, что очень многое зависит и от них самих. Сегодня на дворе ХХI век и пытаться выстроить успешный бизнес на старых принципах им не удастся.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции