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15:47   5 Июля 2018
Весь мир

Член ЕП: Задержание шеф-редактора Sputnik Латвия является частью информационной войны

Член ЕП: Задержание шеф-редактора Sputnik Латвия является частью информационной войны

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что считает задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия частью информационной войны .

Напомним: ранее сообщалось, что Роженцовс был задержан полицией безопасности в столице Латвии накануне – в среду, и отпущен спустя 12 часов.

По мнению Митрофанова, слова которого приводит РИА Новости, целью этого задержания было продемонстрировать, насколько  Sputnik раздражает литовские власти, так как позволил себе информировать жителей страны на родном для них языке.

«Правящие партии Латвии могут неограниченно оставаться у власти только при условии отсутствия альтернативной информации на латышском», - считает депутат. Также он отметил: - «Идёт холодная война между Западом и Россией. Часть её — информационное противостояние».

Задержание шеф-редактора в Риге прокомментировали и в пресс-службе Sputnik. Там заявили, что в бывших прибалтийских республиках давно стало нормой давление на журналистов. А растущая популярность агентства Sputnik, которое представляет местным жителям позицию, отличную от той, которую власти Латвии, Литвы и Эстонии, считают единственно верной, особенно их беспокоит.

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Автор: Александр Люблинский
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