Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ранее обвинившая президента страны Петра Порошенко в переговорах с ЛДНР, имеет богатое воображение, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Тимошенко, которая надеется сменить Порошенко на посту лидера Украины, ранее заявила, что украинский президент якобы ведет переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Целью этих переговоров парламентарий называет введение в стране военного положения, чтобы Порошенко смог остаться на должности президента на второй срок.
Захарченко опроверг слова депутата. Он подчеркнул, что у Тимошенко слишком богатое воображение. За все время конфликта ДНР ни разу не контактировала с киевской властью.
Более того, для усиления напряженности на юго-востоке Украины президенту не нужны переговоры. А прямой диалог с Киевом станет возможным только в будущем, когда понадобится обсудить условия окончания боев и принципы мирного сосуществования.