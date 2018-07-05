Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ранее обвинившая президента страны Петра Порошенко в переговорах с ЛДНР, имеет богатое воображение, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Тимошенко, которая надеется сменить Порошенко на посту лидера Украины, ранее заявила, что украинский президент якобы ведет переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Целью этих переговоров парламентарий называет введение в стране военного положения, чтобы Порошенко смог остаться на должности президента на второй срок.

Захарченко опроверг слова депутата. Он подчеркнул, что у Тимошенко слишком богатое воображение. За все время конфликта ДНР ни разу не контактировала с киевской властью.

Более того, для усиления напряженности на юго-востоке Украины президенту не нужны переговоры. А прямой диалог с Киевом станет возможным только в будущем, когда понадобится обсудить условия окончания боев и принципы мирного сосуществования.