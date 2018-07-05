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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
15:36   5 Июля 2018
Россия

Кузнецова поможет матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

Кузнецова поможет матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запросила подробную информацию по этом случаю.

Екатерина Конновая — мать неизлечимо больного ребенка. Москвичка перепродала в интернете пять микроклизм с несертифицированным в РФ лекарством — диазепам, который используют при эпилепсии у детей. Женщину обвинили в продаже психотропных веществ и возбудили уголовное дело.

«Мы готовы оказать всяческую помощь, вести юридические консультации, если они необходимы, направить свое ходатайство», — сказала Кузнецова.

По ее словам, главное — принять решение в интересах ребенка-инвалида. Кузнецова добавила, что больным детям нужны лекарства, в том числе обезболивающие. В аппарат уполномоченного постоянно обращаются родители детей с тяжелыми заболеваниями, которые не получают должных лекарств.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ребенок #мать #кузнецова #лекарства #конновая
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