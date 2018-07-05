Кузнецова поможет матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарства

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запросила подробную информацию по этом случаю.

Екатерина Конновая — мать неизлечимо больного ребенка. Москвичка перепродала в интернете пять микроклизм с несертифицированным в РФ лекарством — диазепам, который используют при эпилепсии у детей. Женщину обвинили в продаже психотропных веществ и возбудили уголовное дело.

«Мы готовы оказать всяческую помощь, вести юридические консультации, если они необходимы, направить свое ходатайство», — сказала Кузнецова.

По ее словам, главное — принять решение в интересах ребенка-инвалида. Кузнецова добавила, что больным детям нужны лекарства, в том числе обезболивающие. В аппарат уполномоченного постоянно обращаются родители детей с тяжелыми заболеваниями, которые не получают должных лекарств.