Путин на встрече с правительством обсудит социально-экономическое развитие

В четверг 5 июля российский президент Владимир Путин проведет с членами правительства совещание по вопросам социально-экономического развития.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что на совещании вопросы пенсионной реформы обсуждаться не будут.

«Будет также совещание по экономическим вопросам. Традиционное совещание, сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит», - заявил Песков.

Также они отметил, что у президента на четверг запланированы несколько других встреч.

Напомним: ранее Дмитрий Песков заявил, что напряженный график президента РФ Владимира Путина не позволит ему присутствовать на четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».