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15:25   5 Июля 2018
Россия

Путин на встрече с правительством обсудит социально-экономическое развитие

Путин на встрече с правительством обсудит социально-экономическое развитие

В четверг 5 июля российский президент Владимир Путин проведет с членами правительства совещание по вопросам социально-экономического развития.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что на совещании вопросы пенсионной реформы обсуждаться не будут.

«Будет также совещание по экономическим вопросам. Традиционное совещание, сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит», - заявил Песков.

Также они отметил, что у президента на четверг запланированы несколько других встреч.

Напомним: ранее Дмитрий Песков заявил, что напряженный график президента РФ Владимира Путина не позволит ему присутствовать на четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #экономика #песков #политика #правительство #совещание #общество #социально-экономическое развитие
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