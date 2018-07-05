Слежка, нападения, погромы: ОБСЕ обнародовала доклад о свободе слова на Украине

ОБСЕ опубликовала новый доклад по свободе слова, в котором представитель организации Арлем Дезир описал все случаи нарушений на Украине.

Дезир составил документ о ситуации в стране после посещения Киева, где под его руководством прошла конференция по свободе слова, которую не посетил ни один представитель украинской власти. Более того, все выступления с критикой украинского руководства были восприняты в штыки (радует, что не в буквальном смысле). Приверженцы Банковской улицы, где происходили массовые проукраинские беспорядки, обвинили ОБСЕ и Нацсоюз журналистов Украины в поддержке «гибридной агрессии со стороны России».

Так, Комитет рады по свободе слова принял решение осудить конференцию во главе с Дезиром, для этого было составлено и подписано коллективное заявление.

Представитель ОБСЕ выступает против разделения представителей профессии на плохих и хороших, поскольку жизнь журналиста должна быть в безопасности, невзирая на то, какие СМИ он представляет. При этом важен факт свободы прессы, а не симпатий к тому или иному изданию, подчеркнул Дезир.

Информагенство «Политика сегодня» публикует основные тезисы Дезира о множественные притеснениях представителей СМИ на Украине.

Преследование журналистов из антикоррупционной программы «Схемы»

Слоган программы «о коррупции в деталях» говорит за ее авторов. Журналисты «Схем» постоянно находятся под слежкой официального Киева, они неоднократно сообщали о притеснениях и нападениях. На заявление с призывом рассмотреть все эти инциденты власти ответили, что организовали досудебное расследование, в этом же письме содержалась информация о нападениях ОМОНа на журналистов у здания суда в Киеве. Таким образом, прокуратура начала предварительную работу.

Сокращение финансирования общественного ТВ

Верховная рада сократила финансирование общественного вещателя вдвое, на обращение с просьбой рассмотреть возможности для нормальной деятельности негосударственных каналов ответа не последовало. В итоге закон с поправки для госбюджета на 2018 год, который не предусматривает должной поддержки ТВ был подписан украинским президентом Петром Порошенко.

Бесконечные задержания и депортация

Журналисты не могут нормально попасть на Украину, потому что на границе в большинстве случаев их задерживают и выдворяют из страны. Так произошло с оператором и ведущей грузинского телеканала «Рустави-2» Тамазом Шашвишвили и Тамаре Нуцубидзе, журналистом Федерального агентства новостей России Игорем Петрашевичем, корреспондентом азебайджанского онлайн-канала Turan TV Фикретом Гусейнли, с сотрудниками грузинского «Первого канала» Соломией Кокиашвили, Зази Шуквани и Леваном Гулбани, с ведущим телеканала «Пирвели» Вахтангом Саная, а также с российской журналисткой «России-24» Натальей Гончаровой. Список можно продолжать бесконечно, практически все были обвинены в дискредитации украинских властей, в угрозе нацбезопасности и так далее, всех представителей СМИ лишили права въезда в страну на разный период времени.

Дезир отметил, что официальный Киев игнорирует все замечания о соблюдении устава ОБСЕ, который говорит о запрете депортации журналистов из других государств-участников организации. Также остаются без внимания обращения с просьбой отказаться от столь радикальных мер.

Атака на NewsOne

Дезир рассказал, что дважды подавал официальные заявление в связи с блокировкой телеканала, а также из-за нападения на одного из его сотрудников. Однако вместо реальных действий, которые могли бы обеспечить нормальную работу иностранным и местным журналистам, спустя несколько месяцев правительство Украины ответило отпиской: «Национальная полиция начала досудебное расследование». К тому моменту журналистов NewsOne неоднократно избивали на улице, а митингующие противники вещателя устраивали массовые беспорядки у здания телеканала и погромы редакции.

Арест Семены и Асеева

Попытки противостоять судебному процессу против крымского и донецкого журналиста также остались без внимания официального Киева. Речь идет о Николае Семене («Крым.Реалии») и Станиславе Асееве.

Многочисленные доводы о правилах членства ОБСЕ, о том, что журналисту необходимо путешествовать для написания живых репортажей, о свободе слова и нарушении основных положений профессии остались без ответа.

Убийство Вячеслава Веремия

При рассмотрении дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в Киеве, убийца и организатор нападения получил четыре года условного заключения. После обращения с призывом качественно рассмотреть все случаи с летальным исходом представителей СМИ на Украине был получен положительный ответ. Суд рассмотрел апелляцию по делу, в итоге приговор изменили с четырех лет на пять.

Законодательная инициатива об «отрицании агрессии РФ»

Законопроект предусматривает уголовное наказание за «публичное отрицание факта военной агрессии со стороны Российской Федерации», также он распространяется на информацию, в которой может быть такой «отказ». Дезир выразил обеспокоенность в связи с формулировкой проекта и отсутствие конкретики, заявление было направлено главе Верховной Рады Андрею Парубию. Обращение осталось без ответа, закон приняли, спустя пол года Кожемякин ответил, что рекомендует политикам пересмотреть его содержание.

Дело главреда издания «Страна»

Глава редакции Strana.ua Игорь Гужва покинул Украину из-за угроз физической расправы. Также руководитель издания заявил о невозможности работать на Украине из-за «беспрецедентного давления со стороны власти». Гужва обратился за политическим убежищем в Австрию и покинул страну. После чего против него завели уголовное дело по нескольким статьям, а сотрудники редакции постоянно сообщали об обысках и задержаниях.

Нападения

Сотрудники полиции неоднократно нападали на сотрудников негосударственных СМИ. Однако факты об этом замалчиваются и никакого расследования не раскрыто. Нет ни одного дела против сотрудника правоохранительных органов, который нанес ущерб здоровью сотрудника СМИ. Помимо этого существуют свидетельства о нелегальных обысках редакций, конфискации оборудования, досмотра по месту жительства, задержаний без доказательной базы, порчи имущества и так далее.

Погром «Вестей»

Дезир информировал главу МИД Украины Павла Климкина о всех бесчинствах, которым подвергались сотрудники медиа холдинга «Вести», однако ответа не последовала, офис также блокировался, сотрудников продолжали задерживать без весомых на то причин, из редакции было изъято все оборудование, новостные сайты подверглись блокировке, журналисты находились под постоянным контролем и давлением, а все обращения представителя ОБСЕ по свободе слова игнорировались.

Громкие дела: Бузина, «Интер», Вышинский

Убийство журналистки Олеси Бузиной, которое произошло три года назад так и осталось не расследованным. Убийцы остались на свободе.

Офис телеканала «Интер» в Киеве пытались поджечь, однако преступников не задержали.

Главный редактор «РИА Новости Украина» осужден, редакция и личные помещения сотрудников неоднократно подвергались несанкционированным обыскам со стороны правоохранителей. ОБСЕ назвала решение суда по Вышинскому вопиющим и необоснованным, однако оно до сих пор в силе.

Инсценировка убийства Бабченко

ОБСЕ осуждает распространение ложной информации о жизни журналистов, в условии риска, в которых они постоянно работают. Такие действия правительства подрывает авторитет госинформирования.

Напомним, официальный Киев подтвердил гибель Бабченко и заявил об убийстве журналиста на лестничной площадке у дверей в собственную квартиру. На следующий день выяснилось, что СБУ использовала журналиста для спецоперации.

Конференция по свободе слова в Киеве

На международную конференцию ОБСЕ не смогли попасть журналисты, поскольку Киев депортировал приехавших корреспондентов из страны. Многие из них были вынуждены принудительно подписать бумаги, в которых говорится о запрете на въезд в страну.