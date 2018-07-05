Мы в соц.сетях:
Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

 Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского
Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

Захарова: Порошенко может поднять флаг в Севастополе — над консульством

 Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете

Роскомнадзор обнародовал видео для детей по безопасному поведению в интернете
Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского
Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

Захарова назвала отравление в Эймсбери «грязной игрой определенных сил»

 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
15:29   5 Июля 2018
Весь мир

Пиво, кофе и футболки: финская компания готовит сувениры к встрече Путина и Трампа

Пиво, кофе и футболки: финская компания готовит сувениры к встрече Путина и Трампа

Бизнесмены из финского города Куопио решили выпустить фирменное пиво, кофе, а также футболки с изображениями президентов США и России в преддверии их встречи в Хельсинки. Она пройдет 16 июля.  

Представитель завода RPS Brewing Самули Хуухтанен рассказал, что в основе бренда лежит известная игра «камень, ножницы, бумага». После того, как стало известно о саммите двух лидеров, в компании решили, что у них есть уникальная возможность дать президентам несколько советов для переговоров, чтобы они добились позитивных результатов.  

Предприниматели решили выпустить десять тысяч бутылок пива со специальной этикеткой. На ней изображены два президента со сжатыми кулаками и надписью между ними: «Давай разберемся с этим как взрослые». Кроме того, компания запланировала выпуск специального кофе и футболок с портретами Трампа и Путина. С помощью эксклюзивных продуктов к историческому саммиту компания хочет выйти на международный рынок.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #финляндия #саммит #общество #сувениры
Самое читаемое
Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме