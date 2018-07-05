Пиво, кофе и футболки: финская компания готовит сувениры к встрече Путина и Трампа

Бизнесмены из финского города Куопио решили выпустить фирменное пиво, кофе, а также футболки с изображениями президентов США и России в преддверии их встречи в Хельсинки. Она пройдет 16 июля.

Представитель завода RPS Brewing Самули Хуухтанен рассказал, что в основе бренда лежит известная игра «камень, ножницы, бумага». После того, как стало известно о саммите двух лидеров, в компании решили, что у них есть уникальная возможность дать президентам несколько советов для переговоров, чтобы они добились позитивных результатов.

Предприниматели решили выпустить десять тысяч бутылок пива со специальной этикеткой. На ней изображены два президента со сжатыми кулаками и надписью между ними: «Давай разберемся с этим как взрослые». Кроме того, компания запланировала выпуск специального кофе и футболок с портретами Трампа и Путина. С помощью эксклюзивных продуктов к историческому саммиту компания хочет выйти на международный рынок.