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15:06   5 Июля 2018
Весь мир

Французский режиссер Клод Ланцман умер на 93 году жизни

Французский режиссер Клод Ланцман умер на 93 году жизни

Кинорежиссер-документалист и журналист Клод Ланцман скончался в четверг в своем доме в Париже, пишет France Press.

Ланцман родился 27 ноября 1925 года во французском городе Буа-Коломб. В 1952 году, после знакомства с Жан-Полем Сартром в Берлине, начал журналистскую карьеру в журнале философа «Новые времена». А уже в 1970 году обратил свой взор на документальное кино.

Наиболее известный фильм режиссера - «Шоа». Картина повествует о нацистских лагерях смерти. Никаких письменных и фотографических документов Ланцман не использовал, а опирался исключительно на рассказ живых свидетелей войны, в том числе нацистов и их сторонников.

Ланцман имеет звание великого офицера ордена Почётного легиона и Национального ордена «За заслуги». Награжден медалью участника Сопротивления. Почётный доктор Еврейского университета в Иерусалиме, Амстердамского университета, Университета Адельфи в Штатах.

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Автор: Юлия Халус
#франция #культура #общество #клод ланцман
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