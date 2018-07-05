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15:06   5 Июля 2018
Россия

Госдума в I чтении приняла проект о Дне вхождения Крыма в состав России

Госдума в I чтении приняла проект о Дне вхождения Крыма в состав России

Государственная дума РФ в четверг 5 июля в первом чтении утвердила законопроект, который предлагает утвердить дату 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат ГД Светлана Савченко, отметив там же, что за законопроект единогласно проголосовали 394 депутата.

«Законопроект докладывал сенатор от Республики Крым Цеков Сергей Павлович. Среди соавторов проекта все крымские депутаты ГД», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что документ был внесен в нижнюю палату парламента совместной группой членов Совета Федерации во главе со спикером СФ Валентиной Матвиенко и депутатов Госдумы, которые были избраны от Крыма и Севастополя.

В пояснительной записке к документу также говорится, что дата – 19 апреля – отражает географические события, которые побудили 19 апреля 1783 года (8 апреля по старому стилю) Императрицу Екатерину II подписать манифест о принятии в состав Российской Империи «Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны», а референдум 2014 года, по мнению законотворцев, стал логическим продолжением этого исторического события.

 

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Автор: Александр Люблинский
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