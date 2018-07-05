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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
15:07   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко подписал закон об усилении курса Украины на вступление в НАТО

Порошенко подписал закон об усилении курса Украины на вступление в НАТО

Глава Украины Петр Порошенко принял закон на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Таким образом, он подтвердил курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Новый закон предусматривает новую госставку в стране - назначение гражданского министра обороны.

Порошенко заявил, что содержание документа отображает основные национальные интересы страны, а именно интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство. Он отметил, что Киев нацелен на вступление в единую европейскую систему безопасности, а также на приобретение членства в ЕС.

Все эти пункты украинский президент назвал фундаментальной основой в политике Украины и ее нацинтересах.  

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Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #нато #политика #указ #весь мир
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