Порошенко подписал закон об усилении курса Украины на вступление в НАТО

Глава Украины Петр Порошенко принял закон на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Таким образом, он подтвердил курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Новый закон предусматривает новую госставку в стране - назначение гражданского министра обороны.

Порошенко заявил, что содержание документа отображает основные национальные интересы страны, а именно интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство. Он отметил, что Киев нацелен на вступление в единую европейскую систему безопасности, а также на приобретение членства в ЕС.

Все эти пункты украинский президент назвал фундаментальной основой в политике Украины и ее нацинтересах.