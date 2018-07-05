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15:03   5 Июля 2018
Россия

Депутаты приняли пакет законопроектов о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Депутаты приняли пакет законопроектов о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Депутаты приняли в четверг первом чтении пакет законопроектов, касающийся завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Планируется, что благодаря этому в бюджет поступят дополнительные средства.

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, на данный момент бюджет недоплучает около 1,1 триллиона рублей ежегодно из-за излишнего субсидирования нефтепереработки при цене нефти в 40 долларов за баррель. Из 280 миллионов тонн продуктов нефтепереработки на внутренний рынок страны не поставляется около 50 миллионов тонн, однако и этот объем субсидируется. 

Депутаты приняли пакет законопроектов о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Завершение налогового маневра позволит мобилизовать на ближайшие шесть лет дополнительный доход в 1,1 триллион рублей в бюджет. Кроме того, это поможет повысить эффективность нефтепереработки «при минимизации влияния на цены на внутренние рынки на бензин и дизель». 

Завершение налогового маневра займет около шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Под этими мерами подразумевается постепенное снижение пошлины на экспорт нефти с 30 процентов до нуля процентов от цены нефти, а также снижение ставок экспортных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #законопроект #нефть #налоги
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