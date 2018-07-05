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14:52   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Украина согласна расширить список заключенных россиян, подлежащих освобождению, если Россия готова обменять их на такое же число задержанных украинцев, заявила в четверг вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Она объяснила, что уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в Киеве хотела встретиться, в частности, с гражданами, которые признались, что у них есть двойное гражданство. Всего таких 13 человек. И Киев готов рассмотреть возможность добавить их в список россиян, подлежащих освобождению, если Москва согласится также расширить список.

В число россиян, которых украинцы готовы добавить к освобожденным, входят: руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов, экс-глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский, координатор движения «Волонтеры Победы» Елена Юревич (Одновол) и другие.

До сих пор Киев и Москва собирались обменяться 23 заключенными.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #геращенко #весь мир #заключенные
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