Детский омбудсмен Москвы попросил прокуратуру не наказывать мать ребенка-инвалида

Женщина перепродала в интернете пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом, который используют при эпилепсии у детей.

Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович попросил прокуратуру не возбуждать уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида. Женщину задержали за незаконную перепродажу лекарства, которое считается в РФ наркотическим средством.

«Надеюсь, ситуацию пересмотрят», — сказал детский омбудсмен Москвы.

По его словам, мать смертельно больного ребёнка решила перепродать диазепам без злого умысла. Женщина нарушила закон, но правоохранительным органам нужно немного пересмотреть позицию по таким случаям, считает Евгений Бунимович.