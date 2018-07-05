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Украинский футбольный клуб уволил вратаря, болевшего за Россию на ЧМ-2018

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 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

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 СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами

СМИ: У берегов Таиланда перевернулись две лодки со 130 туристами
15:02   5 Июля 2018
Россия

Детский омбудсмен Москвы попросил прокуратуру не наказывать мать ребенка-инвалида

Детский омбудсмен Москвы попросил прокуратуру не наказывать мать ребенка-инвалида

Женщина перепродала в интернете пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом, который используют при эпилепсии у детей.

Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович попросил прокуратуру не возбуждать уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида. Женщину задержали за незаконную перепродажу лекарства, которое считается в РФ наркотическим средством.

«Надеюсь, ситуацию пересмотрят», — сказал детский омбудсмен Москвы. 

По его словам, мать смертельно больного ребёнка решила перепродать диазепам без злого умысла. Женщина нарушила закон, но правоохранительным органам нужно немного пересмотреть позицию по таким случаям, считает Евгений Бунимович.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #прокуратура #общество #мать #инвалид #лекарство
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