Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

О высоком уровне знаний московских школьников свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой группы Bain & Company, говорится на сайте правительства Москвы.

Столица вошла в пятерку лучших по уровню образования школьников. Также первые места в рейтинге заняли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.

При анализе уровня знаний эксперты учитывали не только подготовку по школьной программе, но и дополнительное образование, а также индивидуальные таланты и знания в информационно-цифровой области. Выяснилось, что около 42 процентов столичных подростков занимаются спортом, а 30 - занимаются творчеством. Техника и цифровая наука интересует около 29 процентов школьников, которые занимаются изучением этой сферы в специальных кружках.

Популярностью среди учащихся московских школ пользуются классы с инженерным и медицинским уклоном. Многие столичные школы участвуют в программе предпрофессиональной подготовки, благодаря которой дети могут попробовать силы в профессии до выбора высшего образования.

Московские школьники считаются одними из лучших в области математической грамотности, по этому показателю мегаполис занял шестое место в мире.

В 2018 году один из российских выпускников смог набрать 400 баллов на ЕГЭ. Таким образом, выпускник стал первым, кто добился высшего результата на четырех экзаменах: по химии, биологии, математике и русскому языку.