МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

Директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин заявил, что Москва считает «совершенно неприемлемым» возможное силовое решение Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

Об этом Щетинин заявил, комментируя опубликованные в СМИ сообщения о возможности вторжения Соединенных Штатов Америки на территорию Венесуэлы, которую американский президент Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками.

Напомним: ранее агентство Associated Press, ссылаясь на собственный неназванный источник в Белом доме, сообщило, что вопрос о возможном вторжении США в Венесуэлу президент страны Дональд Трамп задал своим помощникам в августе минувшего – 2017 – года в ходе совещания по поводу санкций против Катара.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями на эту тему президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии.

«Мы считаем это категорически неприемлемым, прежде всего, потому что мы, по убеждению, выступаем против политики санкций, ограничений и рестрикций в отношении суверенного государства», - заявил по этому поводу Щетинин, отметив также: - «В данной ситуации необходимо как раз не допускать дезинтеграции венесуэльского государства».

Также он отметил, что силовое вмешательство не решит проблемы страны, напротив, оно способно лишь усугубить тот кризис, который сейчас переживает Венесуэла и ухудшить положение местного населения.

По словам дипломата, сейчас Венесуэла находится на ответственном и важном этапе своего развития и мировому сообществу необходимо помочь ей, в то время, как военное вмешательство США в дела этой страны вступило бы в противоречие с обязательствами, которые латиноамериканские государства взяли на себя, объявив Латинскую Америку зоной мира.