Главы МИД и Минобороны РФ и Японии встретятся в Москве 28 или 29 июля

Агентство Kyodo пишет, что 28–29 июля в Москве пройдут переговоры глав Минобороны и МИД России и Японии в формате «два плюс два».

Стороны собираются обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой ранее на саммите 12 июля говорили лидеры США и Северной Кореи.

Также японская сторона намерена затронуть тему проведения военных учений в южной части Курильских островов. По словам японского правительства, эти мероприятия несовместимы с позицией Токио по островам. Россия же не один раз подчеркивала, что у нее есть право проводить учения на своей территории. Кроме того, министры поговорят о планах Японии приобрести две системы ПРО у США. Москва считает, что это напрямую касается ее безопасности.

Подобная встреча проводилась в последний раз осенью 2013 года. Из-за кризиса на Украине и присоединения Токио к антироссийским санкциям было принято решение временно заморозить формат.

Возобновить переговоры стороны договорились после визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.