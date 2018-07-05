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14:32   5 Июля 2018
Россия

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал парламентариям принять проект, предусматривающий обязательную маркировку табачной продукции с 1 марта следующего года.

Целью инициативы является предупреждение незаконной торговли табачной продукцией. В случае принятия закона, каждую пачку сигарет и упаковку табачных изделий с начала марта 2019 года начнут маркировать средствами идентификации. Это позволит отследить оборот изделия от производителя до конечного потребителя.

Проверку средств идентификации предлагается поручить организациям, осуществляющим оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями. Проводиться она будет с помощью специальных систем.

Второе чтение проекта, в рамках которого определят полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере официального статистического учета, пройдет 10 июля.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #общество #табак #сигареты
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