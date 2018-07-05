Россия вновь попала в список самых работающих стран

В прошлом году граждане РФ стали работать на шесть часов больше, чем в 2016-м: каждый занятый россиянин провел на работе в среднем по 1980 часов.

Данный показатель продемонстрировал рост впервые с 2014 года. Выше россиян по объему трудовой нагрузки в списке находятся граждане Коста-Рики, Южной Кореи, Мексики и Греции.

Кроме того, Россия по соответствующему показателю в минувшем году обошла все страны G7, включая Соединенные Штаты, Японию и Германию, где, согласно стереотипам, любовь к работе является одной из присущих населению особенностей.