Северный отрезок салатовой линии московского метро запустят в 2022 году

Пресс-служба Московского метрополитена сообщает в четверг, что строительство северного участка Люблинско-Дмитриевской «салатовой» линии согласно плану должно быть завершено к 2022 году.

В марте текущего года «Мосметрострой» открыл участок салатовой линии от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской». Эта же компания выиграла тендер на строительство следующего участка линии: от станции «Селигерская» до «Лианозово», протяженность которого составит порядка четырех километров.

Контракт на строительство северного участка салатовой ветки метро, как сообщается, составляет 25 миллиардов рублей. Как отмечается, на это участке Будут открыты две новые станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

В будущем, как отмечается в пресс-релизе, салатовую ветку планируется продлить еще дальше на север – до поселка Северный. В настоящее время проект этого участка находится в разработке.