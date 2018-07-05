Coca Cola выпустила бутылки в честь победы сборной России над Испанией

Компания Coca Cola, которая является официальным партнером России по футболу, выпустила лимитированную серию бутылок в честь победы российской сборной над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

На красных этикетках бутылок белыми буквами написано Россия - Испания, ниже изображен победный счет послематчевой серии пенальти - 4:3, а еще ниже слова «праздновать вместе».

В пресс-службе компании сообщают, что бутылки из ограниченной «победной» партии можно приобрести в Москве в некоторых барах и ресторанах.

Напомним: 1 июля в ходе домашнего чемпионата мира по футболу национальная сборная России встретилась на поле с испанской командой. Матч, который проходил в напряженной борьбе, завершился серией пенальти, в которой со счетом 4:3 победили россияне. Таким образом Россия впервые в своей истории вышла в ¼ мирового футбольного первенства. Следующий матч турнира Россия сыграет с командой Хорватии в Сочи 7 июля.