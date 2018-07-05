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Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

 Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

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14:30   5 Июля 2018
Весь мир

Европарламент отклонил поправки о запрете вирусных мемов

Европарламент отклонил поправки о запрете вирусных мемов

Законопроект ЕС о копирайте, известный как Директива об авторском праве на цифровом едином рынке, отправили на полный пересмотр.

Члены Европейского парламента в Страсбурге проголосовали против принятия противоречивого проекта закона об авторском праве, который обязывал сайты и социальные сети фильтровать контент, загружаемый пользователями. После закрытого голосования — 278 в пользу, 318 против и 31 воздержались, документ полностью пересмотрят и примут решение в сентябре. 

Активисты попытаются устранить противоречивые статьи 11 и 13, которые требуют от сайтов «получать лицензию, прежде чем ссылаться на новостные статьи» и запрещают мемы. Однако сторонники авторских прав считают, что вирусные мемы дезинформируют людей,  а директива поможет бороться с пиратством.

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Автор: Анатолий Кубарев
#европарламент #общество #весь мир #мемы
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