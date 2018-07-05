Европарламент отклонил поправки о запрете вирусных мемов
Законопроект ЕС о копирайте, известный как Директива об авторском праве на цифровом едином рынке, отправили на полный пересмотр.
Члены Европейского парламента в Страсбурге проголосовали против принятия противоречивого проекта закона об авторском праве, который обязывал сайты и социальные сети фильтровать контент, загружаемый пользователями. После закрытого голосования — 278 в пользу, 318 против и 31 воздержались, документ полностью пересмотрят и примут решение в сентябре.
Активисты попытаются устранить противоречивые статьи 11 и 13, которые требуют от сайтов «получать лицензию, прежде чем ссылаться на новостные статьи» и запрещают мемы. Однако сторонники авторских прав считают, что вирусные мемы дезинформируют людей, а директива поможет бороться с пиратством.
MEPs will discuss the proposed copyright laws further in September. Here is how things unfolded today → https://t.co/zYgCrWjF2Y pic.twitter.com/C8gnFQ6N5h— European Parliament (@Europarl_EN) July 5, 2018