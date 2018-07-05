Москвичи смогут бесплатно провериться на рак

В Москве пройдет масштабный проект по раннему выявлению самых распространенных онкозаболеваний. Программа «Я выбираю здоровое будущее» стартует 7 июля и продлится до 22 сентября.

В это время любой желающий житель столицы сможет бесплатно пройти обследование на рак молочной железы, рак яичников и рак предстательной железы. Акция действует по субботам, рассказал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

В 11 округах столицы каждую субботу одна из поликлиник ждет с 8.00 до 14.00 каждого желающего проверить свое здоровье. Лабораторные тесты абсолютно бесплатны. Особое внимание предлагают обратить на эту акцию женщинам в репродуктивном возрасте и мужчинам после 40 лет.

Среди поликлиник, которые поддержали программу, оказались 74 взрослые поликлиники. Однако, по словам Хрипуна, каждую субботу скрининг будет проводиться по принципу «один округ — одна поликлиника».

Результаты обследований придут пациентам на электронную почту в течение месяца. Тех, у кого выявят проблемы, будут звать на полноценное обследование с последующим лечением.