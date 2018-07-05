Мы в соц.сетях:
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

 Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

 Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
14:09   5 Июля 2018
Россия

Москвичи смогут бесплатно провериться на рак

Москвичи смогут бесплатно провериться на рак

В Москве пройдет масштабный проект по раннему выявлению самых распространенных онкозаболеваний. Программа «Я выбираю здоровое будущее» стартует 7 июля и продлится до 22 сентября. 

В это время любой желающий житель столицы сможет бесплатно пройти обследование на  рак молочной железы, рак яичников и рак предстательной железы. Акция действует по субботам, рассказал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Москвичи смогут бесплатно провериться на рак

В 11 округах столицы каждую субботу одна из поликлиник ждет с 8.00 до 14.00 каждого желающего проверить свое здоровье. Лабораторные тесты абсолютно бесплатны. Особое внимание предлагают обратить на эту акцию женщинам в репродуктивном возрасте и мужчинам после 40 лет.

Среди поликлиник, которые поддержали программу, оказались 74 взрослые поликлиники. Однако, по словам Хрипуна, каждую субботу скрининг будет проводиться по принципу «один округ  — одна поликлиника».

Результаты обследований придут пациентам на электронную почту в течение месяца. Тех, у кого выявят проблемы, будут звать на полноценное обследование с последующим лечением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #общество #медицина #рак #онкология #москвасейчас
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

 Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»