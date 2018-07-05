Мы в соц.сетях:
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

 Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

 Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
13:59   5 Июля 2018
Россия

«Газпром» опроверг данные «Нафтогаза» об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2

«Газпром» опроверг данные «Нафтогаза» об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2

На сайте российского газового холдинга говорится, что заявление украинского «Нафтогаза» не являются правдивыми. Суд кантона Цуг не восстанавливал арест акций «Газпрома».

Транснациональная энергетическая корпорация заявляет, что никакого ареста возобновлено не было, однако швейцарский суд временно ограничил вынесение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из активов, на которые распространяются обеспечительные меры. Это решение будет действовать до окончания процесса рассмотрения прошения «Нафтогаза» об отмене решения судебных приставов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#суд #россия #украина #акции #политика #газ #нафтогаз #газпром
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

 Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»