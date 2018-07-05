«Газпром» опроверг данные «Нафтогаза» об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2

На сайте российского газового холдинга говорится, что заявление украинского «Нафтогаза» не являются правдивыми. Суд кантона Цуг не восстанавливал арест акций «Газпрома».

Транснациональная энергетическая корпорация заявляет, что никакого ареста возобновлено не было, однако швейцарский суд временно ограничил вынесение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из активов, на которые распространяются обеспечительные меры. Это решение будет действовать до окончания процесса рассмотрения прошения «Нафтогаза» об отмене решения судебных приставов.