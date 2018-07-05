Безвизовый режим между Китаем и Белоруссией вступит в силу с 10 августа

Посол Белоруссии в Китае Кирилл Рудый сообщил в четверг, что белорусские и китайские граждане – владельцы общегражданских паспортов смогут свободно ездить на территорию обеих стран с 10 августа.

Об этом Рудый в четверг 5 июля написал в своем микроблоге Twitter.

«С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем», - написал дипломат, отметив, что китайская сторона ранее также ратифицировала данное соглашение.

Согласно ратифицированному документу, китайские и белорусские граждане смогут находиться на территории Белоруссии и КНР соответственно без визы в течение 30 дней подряд, но не более 90 дней в году. Тем же гражданам, которые захотят оставаться в стране более 30 дней подряд, более 90 дней в году, для учебы или работы, придется получить специальную визу. В то же время в документе прописана возможность для каждой из сторон отказывать во въезде нежелательным лицам, а также возможность для каждой из сторон приостановить действие данного соглашения из соображений общественного порядка внутри страны или государственной безопасности.