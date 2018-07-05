Госдума официально раскрыла размер пенсий и зарплат парламентариев

Средняя зарплата депутата ГД - 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для тех, кто отработал один или два созыв полностью.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госдумы в четверг. Кроме того, сказано, что в соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Государственной думы РФ в текущем году составляет 399,3 тысячи рублей еще до уплаты подоходного налога. В результате парламентарий в среднем получает 347,4 тыс. рублей.

Отмечается, что в соответствии с указом президента России от 27 февраля 2015 года, зарплата думским депутатам выдается с уменьшением на 10%.