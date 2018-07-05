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13:48   5 Июля 2018
Россия

Вспышку птичьего гриппа локализовали в Орловской области

Вспышку птичьего гриппа локализовали в Орловской области

Птичий грипп зафиксировали в городе Ливны 22 июня. В этот же день на территории муниципального образования ввели карантин. Глава региона Андрей Клычков утвердил план профилактических мероприятий. Различные ограничения будут в силе еще минимум три недели.

Очаг заболевания обнаружен в одном из частных хозяйств. Зараженное поголовье птиц уничтожили. Специалисты провели дезинфекцию близлежащих построек, а также оборудования. Сюда запрещен ввоз птицы, продуктов птицеводства, кормов и инвентаря.

На дорогах, которые ведут в эти места, организовали  круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Здесь дежурят ветеринары и сотрудники полиции.

Вспышку птичьего гриппа локализовали в Орловской области

Все эти меры позволили предотвратить распространение вируса. Ветеринары продолжают контролировать ситуацию. За этот период новых очагов заболевания не возникало.

Глава региона заявил, что потери жителей в связи с ликвидацией зараженных птиц компенсируют из резервного фонда правительства области. Он поблагодарил сотрудников ветеринарной службы за оперативную работу, а также призвал продолжать держать ситуацию под контролем. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #орловская область #ветеринар #птичий грипп
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