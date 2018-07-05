Путин обсудит НДС на совещании по экономическим вопросам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил экспертного обмена мнениями по ставке налога на добавленную стоимость.

По его словам, в четверг, 5 июля, президент РФ Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Песков добавил, что тема пенсионной реформы не стоит на повестке дня, поэтому Владимир Владимирович не обсудит этот вопрос. В ходе совещания «сверят часы» по вопросам социально-экономического развития.

«Обменяются мнениями по ставке НДС», — сказал Песков.

Представитель Кремля объяснил, что администрация президента не занимается экспертной проработкой пенсионной реформы, но тему обсуждают в диагонали «парламент — правительство». Песков добавил, что также Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.