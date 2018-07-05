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13:41   5 Июля 2018
Россия

Путин обсудит НДС на совещании по экономическим вопросам

Путин обсудит НДС на совещании по экономическим вопросам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил экспертного обмена мнениями по ставке налога на добавленную стоимость.

По его словам, в четверг, 5 июля, президент РФ Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Песков добавил, что тема пенсионной реформы не стоит на повестке дня, поэтому Владимир Владимирович не обсудит этот вопрос. В ходе совещания «сверят часы» по вопросам социально-экономического развития.

«Обменяются мнениями по ставке НДС», — сказал Песков. 

Представитель Кремля объяснил, что администрация президента не занимается экспертной проработкой пенсионной реформы, но тему обсуждают в диагонали «парламент — правительство».  Песков добавил, что также Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

«Пенсионной реформы нет на повестке дня», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #пенсия #общество #ндс
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