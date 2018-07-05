Пенсионная реформа. Пять наивных вопросов эксперту

Доктор экономических наук Андрей Марголин объясняет, почему повышение пенсионного возраста неизбежно и как реформа затронет молодежь.

В середине июня правительство решило увеличить гражданам сроки выхода на пенсию и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. По задумке Кабмина, к 2028 году мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины к 2034 году - в 63. Повышать будет не сразу, а поэтапно. Начнут уже в 2019 году.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Люди волнуются и возмущаются, но государственники уверяют, что повышение необходимо. Пенсии станут больше, и вообще реформа назрела уже давно. Действующий пенсионный возраст установила еще советская власть в 1928 году, когда средняя продолжительность жизни была 43 года.

Сегодня иная картина. Мужчины живут в среднем до 67 лет, а женщины до 72. Чтобы закон вступил в силу, за него должны проголосовать депутаты Госдумы, а после — подписать президент. Нижняя палата парламента приступит к рассмотрению документа уже этим летом, в середине июля. А сегодня в рубрике «Пять наивных вопросов эксперту» доктор экономических наук Андрей Марголин объясняет, что это за реформа и с чем ее едят.

- Андрей Маркович, как реформа коснется людей в возрасте от 21 года до 35 лет, молодежь?

- Только тем, что они поймут — их пенсия будет выше. В этом возрасте они еще не задумываются о повышении пенсионного возраста. А вот что размер пенсии будет выше в силу всех реформ – это факт.

- Повышение пенсионного возраста это скорее хорошо или скорее плохо?

- С точки зрения экономики эта мера назрела. Мне кажется, довольно много популизма в обсуждении того, что ничего трогать не нужно. Пенсионный возраст был установлен очень и очень давно. Изменилось практически все в экономике по сравнению с тем временем. Поэтому я думаю, что нужно аккуратно провести эту реформу и главное, чтобы люди предпенсионного возраста могли продолжать работать. Рынок труда должен развиваться. Эта проблема комплексно увязана с экономическим ростом в целом.

- Почему правительство решило провести ее сейчас?

- Вопрос давно обсуждался. Созревают объективные предпосылки для этого. Вопрос перевода экономики на траекторию более существенного экономического роста тоже в контексте пенсионной реформы. Это же не изолированно делается, а в комплексе вместе с другими мерами.

- Как вы думаете, почему многие люди возмущаются?

- Естественно, если человек готовился уйти на пенсию и вдруг узнает, что он сможет это сделать через год, особого удовольствия не испытывает. Я думаю, что морально все были к этому готовы. В 55 лет уходить на пенсию довольно странно, да и в 60, в общем, тоже.

- А это точно?

- Я отвечу очень непопулярно. Я надеюсь, что закон будет принят. Другое дело, что может быть какие-то смягчающие моменты будут учтены. Но решать этот вопрос надо.