Заплатят все. Эксперты оценили, как повышение НДС повлияет на экономику РФ

Институт Гайдара оценил последствия для экономики от повышения ставки НДС на два процентных пункта. Мы и раньше понимали, что они будут негативными, но тут появилось мнение экспертов с цифрами.

Эксперты предполагают, что планируемое повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций на 0,4–0,6%. Учитывая, что в 2017 году ВВП страны по оценкам Росстата вырос всего на 1,5%, то повышение ставки НДС сократит и этот слабый рост практически в два раза.

Отдельно стоит сказать, что мы так и не увидели расчетов влияния этого решения на экономику от правительства. Есть расчет инфляции - она ускорится к концу этого года по данным Минфина примерно на 2%. Согласно данным ЦБ, влияние на инфляцию сохранится и в последующие годы. Есть эффект для федерального бюджета, который получит дополнительно порядка 600 миллиардов рублей. Но правительство так и не оценило, как повышение ставки НДС повлияет на экономику.

Это ясно говорит о целях кабинета министров: они просто пытаются как можно быстрее изыскать средства для исполнения бюджетных обязательств. При этом убивается будущий экономический рост, груз дополнительного роста инфляции ложится на всех граждан страны - за повышение ставки заплатят все.

Вызывает серьезные вопросы и то, на что пойдут дополнительные деньги, собранные со всех нас: куда потратят эти 600 миллиардов. Правительство обещает, что на благие цели: на культуру, здравоохранение и образование. Но эффективность этих расходов ставит под сомнение Счетная палата. В недавнем отчете аудиторы указали, что в 2017 году удалось выявить порядка двух триллионов рублей неэффективных бюджетных расходов. Сюда попадают, например, недостроенные и разрушающиеся школы, мосты без подъездных путей, которыми нельзя пользоваться, суперсовременное медицинское оборудование, на котором просто некому работать и так далее. К сожалению, нет никакой гарантии, что и полученные за счет всех граждан дополнительные 600 миллиардов в год не «освоят» точно так же.

Естественно, КПРФ с таким подходом согласиться не может. Мы считаем, что сначала нужно навести порядок в бюджетных расходах: сократить сумму неэффективно потраченных денег, перестать предоставлять льготы компаниям, которые в этом не нуждаются, развить конкуренцию при госзакупках.

Если денег в бюджете все еще не будет хватать, можно их получить так, чтобы это не затронуло всех. Например, отменить регрессивную шкалу взносов в пенсионный фонд, когда с больших зарплат платят меньше, чем с маленьких. Или ввести прогрессивную ставку НДФЛ, повысив сборы с самых богатых россиян. Эти меры могут принести триллионы рублей в бюджет.

И только после того, как мы применим все меры, не затрагивающие народ, можно начинать обсуждать повышение таких общих налогов, как НДС. Но, скорее всего, это не понадобится. Например, пакет мер, предлагаемый нашей партией позволит увеличить бюджет с 16 до 25 триллионов рублей, которых хватит не только на выполнение майского указа президента, но и на то, чтобы наконец довести до нормального уровня вложения в здравоохранение, образование и национальную экономику.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов

Мнение автора может не соответствовать позиции редакции.