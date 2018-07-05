Медведев: В России запретят создавать новые ГУП и МУП на базе ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет запрещено создавать новые унитарные предприятия, а уже существующие необходимо будет преобразовать в ближайшие 1,5 года.

Об этом глава Кабмина заявил в четверг на заседании правительства, в ходе обсуждения законопроектов, целью которых является бесперебойное снабжение жилья теплом и водой. Один из готовящихся законопроектов предполагает ведение запрета на создание государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ и преобразование уже действующих ГУП и МУП в казенные предприятия.

«Это делается для того, чтобы в случае их банкротства было невозможно просто списать их долги», - пояснил Медведев.

Кроме того, по словам премьера, эта мера позволит остановить рост долгов коммунальщиков перед поставщиками.

Также, по словам Медведева, в законопроекте предусмотрена возможность публичного управления жилищно-коммунальными хозяйствами в том случае, если они не выполняют в полной мере своих функций, в результате чего могут пострадать жильцы. В частности, эта мера может быть принята, если речь идет об отключениях теплоснабжения или водоснабжения, а ЖКХ неспособно исправить аварийную ситуацию или бездействует.