Вторая фан-зона откроется около стадиона «Спартак» в Москве
Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин у себя в твиттере.
Фан-зона на Воробьевых горах пользуется большой популярностью. Многие болельщики приезжают сюда, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Для их удобства было принято решение организовать еще одну фан-зону рядом со стадионом «Спартак». На ней установят восемь экранов и создадут необходимые условия для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.
Открыть фан-зону планируют 7 июля в 14.00 мск. В этот же день в 21.00 состоится матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии.
Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018