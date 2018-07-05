Мы в соц.сетях:
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
13:24   5 Июля 2018
Россия

Вторая фан-зона откроется около стадиона «Спартак» в Москве

Вторая фан-зона откроется около стадиона «Спартак» в Москве

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин у себя в твиттере.

Фан-зона на Воробьевых горах пользуется большой популярностью. Многие болельщики приезжают сюда, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Для их удобства было принято решение организовать еще одну фан-зону рядом со стадионом «Спартак». На ней установят восемь экранов и создадут необходимые условия для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

Открыть фан-зону планируют 7 июля в 14.00 мск. В этот же день в 21.00 состоится матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #футбол #спорт #чм-2018 #чм #чм2018 #фан-зона
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

 Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»