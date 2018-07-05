Вторая фан-зона откроется около стадиона «Спартак» в Москве

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин у себя в твиттере.

Фан-зона на Воробьевых горах пользуется большой популярностью. Многие болельщики приезжают сюда, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Для их удобства было принято решение организовать еще одну фан-зону рядом со стадионом «Спартак». На ней установят восемь экранов и создадут необходимые условия для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно.

Открыть фан-зону планируют 7 июля в 14.00 мск. В этот же день в 21.00 состоится матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии.