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13:31   5 Июля 2018
Россия

Кремль призывает крайне внимательно подходить к теме наказания за репосты

Кремль призывает крайне внимательно подходить к теме наказания за репосты

Кремль выступает за внимательный подход к теме наказания за репосты записей в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг напомнил, данный вопрос поднимался во время «Прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным. Представитель Кремля отметил, что здесь не уместен формалистский подход.

«То есть когда это приобретает гипертрофированные формы», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, это не значит, что надо способствовать распространению экстремистской и иной запрещенной информации. Однако, подчеркнул он, следует оградить граждан от каких-то случаев, которые «являются даже не курьезными, а весьма резонансными».

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #политика #интернет #общество #репосты
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