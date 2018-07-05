Кремль призывает крайне внимательно подходить к теме наказания за репосты

Кремль выступает за внимательный подход к теме наказания за репосты записей в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг напомнил, данный вопрос поднимался во время «Прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным. Представитель Кремля отметил, что здесь не уместен формалистский подход.

«То есть когда это приобретает гипертрофированные формы», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, это не значит, что надо способствовать распространению экстремистской и иной запрещенной информации. Однако, подчеркнул он, следует оградить граждан от каких-то случаев, которые «являются даже не курьезными, а весьма резонансными».