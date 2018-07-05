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13:31   5 Июля 2018
Россия

Защита Улюкаева опротестовала возврат двух миллионов долларов Феоктистову

Защита Улюкаева опротестовала возврат двух миллионов долларов Феоктистову

Адвокат Алексея Улюкаева опротестовал постановление суда о возврате генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову двух миллионов долларов наличными, которые якобы им передавались экс-министру в качестве взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

По данным РИА Новости, защита считает, что генералу не удалось предоставить достаточную доказательную базу на право обладания изъятыми ранее деньгами. Адвокат подчеркнула, что в материалах дела указано, что эти средства не принадлежат Феоктистову. По ее словам, тому есть подтверждение.

Напомним, Улюкаев не признал вину в процессе, где Феокстив выступил в качестве свидетеля и дал решающие показания против него. Бывший министр обвинен во взятничестве на основе данных о том, что он потребовал взятку от Сечина, показав ему два пальца. Феокстив объяснил в суде, что таким образом он уточнил сумму равнозначную двум миллионам долларов.

Улякаев отбывает наказание в колонии строгого режима.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #взятка #политика #улюкаев #общество #сечин #феокстив
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