Песков: Путин пока не планирует посещение матча Россия – Хорватия

В графике российского президента Владимира Путина пока не значится посещение четвертьфинального матче домашнего Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который пройдет в Сочи вечером в субботу 7 июля.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет», - заявил он в частности, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним: ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит стадион «Фишт» в Сочи и поддержит свою национальную сборную в четвертьфинальной игре турнира против россиян.

Российская сборная вышла в ¼ финала мирового первенства по футболу, обыграв первого июля сборную Испании на стадионе «Лужники» в Москве. Основное и дополнительное время матча прошли в равной борьбе и завершились ничьей со счетом 1:1. Какая из команд выйдет в следующий тур чемпионата решила серия пенальти, которая завершилась победой россиян со счетом 4:3.