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13:11   5 Июля 2018
Весь мир

Кремль обеспокоен происшествием в британском Эймсбери

Кремль обеспокоен происшествием в британском Эймсбери

Москва сожалеет о новом инциденте с отравлением в Британии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Британская полиция утром 4 июля сообщила о новом случае отравления. В соседнем с Солсбери городе Эймсбери мужчину и женщину госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Они находятся в критическом состоянии. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу уверяет, что в данном случае использовалось то же вещество, что и при нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Песков, комментируя происшествие, подчеркнул, что оно сильно обеспокоило Кремль. Тем не менее пресс-секретарь не знает ничего о просьбах Лондона помочь в расследовании. Он напомнил, что Россия уже предлагала Британии помощь: в расследовании отравления Скрипалей. Тогда британцы отказались.

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Автор: Юлия Халус
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