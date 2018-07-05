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13:01   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Полиция безопасности задержала в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса.

Об этом сам журналист рассказал РИА Новости. Отмечается, что стражи порядка задержали мужчину «для беседы» на 12 часов. Он добавил, что протокола после задержания составлено не было. 

«Это не считается формальным задержанием в Латвии»,  — отметил Роженцовс.

Задержание было произведено вечером в среду, когда Роженцовс прилетел из Москвы в латвийскую столицу. Утром в четверг шеф-редактора отпустили.

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Автор: Алла Ларионова
#задержание #латвия #политика #рига #sputnik
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